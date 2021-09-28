Погода в Югре на 28 сентября: до +9 градусов

Погода в Югре на 28 сентября Фото: Вера Зенина

Во вторник, 28 сентября, в Югре ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем +4...+9.

Ханты-Мансийск: ясно. Днем +8, ночью -1. Ветер 3-7 м/с.

Сургут: ясно. Днем +8, ночью +1. Ветер 3-7 м/с.

Нижневартовск: переменная облачность. Днем +8, ночью +2. Ветер 4-8 м/с.

Нефтеюганск: ясно. Днем +8, ночью +1. Ветер 4-7 м/с.

Когалым: переменная облачность. Днем +7, ночью +1. Ветер 3-7 м/с.