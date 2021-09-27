Число заболевших коронавирусом в Югре на 27 сентября 2021 года увеличилось на 177 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре за время пандемии зарегистрировано и лабораторно подтверждено 74 653 случая новой коронавирусной инфекции. За сутки COVID-19 выявлен у 177 жителей в 20 муниципалитетах. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 28 случаев, 18-29 лет – 20 случаев, 30-49 лет – 71 случай, 50-64 лет – 32, старше 65 лет – 26. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлен 161 случай, источник инфекции устанавливается в 2 случаях, 14 случаев завозных.

В структуре клинических проявлений у 1 человека клиническая картина заболевания отсутствовала, клинические проявления ОРВИ установлены у 151 человека, диагноз «пневмония» поставлен 25 заболевшим.

Случаи коронавируса за день выявлены: в Сургуте – 39; Ханты-Мансийске – 30; Нефтеюганске – 21; Нижневартовске – 19; Советском районе – 11; Нягани – 7; Ханты-Мансийском районе – 7; Березовском районе — 6; Сургутском районе – 6; Урае — 5; Мегионе – 5; Радужном – 4; Югорске — 4; Когалыме – 3; Октябрьском районе – 3; Кондинском районе – 2; Нефтеюганском районе – 2; Белоярском районе — 1; Нижневартовском районе – 1; Пыть-Яхе — 1. За пандемию болезнь скончались 1096 жителей округа. Выписались по выздоровлению после COVID-19 71 083 человека.

За последние сутки в России зафиксировано 22 236 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни. Зарегистрировано 779 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 13 513 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 443 149 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период произошло 204 679 летальных исходов, выздоровели 6 618 117 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.