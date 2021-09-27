Житель Урая неделю жил за чужой счет, пока его не нашли полицейские Фото: Татьяна Коркина

Урайские полицейские задержали мужчину, который в течение недели оплачивал свои покупки чужой картой. Подозреваемый использовал карту 24 раза и потратил 7 тысяч рублей.

Мужчина рассказал, что он нашел карту с актуальным сроком действия и решил использовать её в своих целях. Он расплачивался в магазинах на сумму равную счету на его личной карте, объясняя это тем, что в случае нехватки денег на найденной карте, оплатить он сможет со своей. Когда при очередной покупке операция по оплате товара была отклонена, мужчины выбросил карту.

Полицейские выяснила, что собственница, потерянную карту не заблокировала, а уведомления о списаниях она не получала и только спустя время женщина, зайдя в мобильное приложение поняла, что лишилась денег.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина полностью признал свою вину и теперь находится под подпиской о невыезде.