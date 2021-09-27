На юге Сургутского района начали разводить северных оленей Фото: Администрация Сургутского района

В южной части Сургутского района начали заниматься северным оленеводством. Причем такой вид деятельности исторически не характерен для жителей района.

- Как правило, северным оленеводством занимаются ханты, проживающие на северное территории района - начиная от Тром-Агана и выше, там, где более суровый климат. Угутский узел, я его так называю - Тайлаково, Каюково, Таурово и близлежащие юрты - они в основном традиционно занимаются охотой, рыболовством. Но сейчас у некоторых родов появились олени. Это очень интересно, потому что в основном северный олень питается ягелем. Ягеля в южных районах не так много, но он есть, - рассказал заместитель главы Сургутского района Алексей Савенков.

Кроме того, замглавы подчеркнул, что на территории юганского заповедника, который расположен, в районе Угута появились северные олени. О причинах такой миграции пока не известно.

Только за последние четыре года поголовье северных оленей в Сургутском районе выросло на две тысячи голов. Сегодня их число приближается к 10 тысячам.