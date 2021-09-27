В Радужном ввели особый противопожарный режим Фото: Юлия Кучеренко

В Радужном до 15 октября ввели особый противопожарный режим. Поэтому на территории города устанавливаются дополнительные меры пожарной безопасности, а именно: вводится ограничение на посещение лесов, запрещены разведение костров и сжигание мусора, а также нельзя использовать пиротехнические изделия

В городе работает патруль, который будет проводить профилактику с населением и проверять территории, в том числе частного жилого сектора, мест традиционного отдыха людей, дачных и гаражных кооперативов.

Спасатели просят жителей быть благоразумными и при проведении субботников и уборок на участках собирать сухую траву и мусор в мешки и вывозить на специально оборудованные мусорные площадки. Ни в коем случае не сжигать всё это рядом с домами.