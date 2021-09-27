Пьяная жительница Пыть-Яха написала ложное заявление в полицию на собственного сына Фото: Татьяна Коркина

В марте в полицию Пыть-Яха обратилась 40-летняя жительница города с просьбой срочно направить наряд полиции к ней в квартиру. Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции увидели пьяную заявительницу, которая написала заявление и просила привлечь к уголовной ответственности своего 20-летнего сына.

В заявлении женщина указала ложную информацию, что её старший сын угрожал её убить и якобы избил её. Полицейские предупредили югорчанку об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. В итоге причастность 20-летнего юноши к преступлениям не была доказана, а мать, как оказалось, просто оболгала сына.

Женщина по решению суда должна выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей, а также около 5 тысяч рублей на возмещение причиненного материального ущерба ОМВД России по Пыть-Яху.