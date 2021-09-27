В Нижневартовске мобильный пункт вакцинации сменил местоположение Фото: Татьяна Коркина

Мобильный пункт вакцинации БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская городская поликлиника» с 27 сентября меняет своё месторасположение на территории торгового-развлекательного комплекса. Теперь жители Нижневартовска смогут привиться в пункте, который находится на втором этаже ТРЦ «ЮграМолл» слева от лифта. Режим работы мобильного пункта остается прежним: в будни с 16 до 19 часов, в выходные дни с 12 до 15 часов.

Как пояснили специалисты медучреждения, больше 6 тысяч жителей Нижневартовска привились от COVID-19 именно в мобильных пунктах. В них же с начала сентября медики вакцинировали около 50 горожан против гриппа.

- Мы приближаем услугу вакцинации к населению, делая её ещё более доступной, - отметила главный врач БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская городская поликлиника» Светлана Воронина.

По словам специалиста, уже несколько месяцев медики работают на городских площадках, чтобы дать возможность горожанам в удобное время получить прививку в доступном для них месте без визита в поликлинику. Эта практика успешна во многих регионах, поэтому ею воспользовались и в период иммунизации от гриппа.