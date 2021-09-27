Пожилая югорчанка хотела сдать квартиру, но стала жертвой мошенников Фото: Татьяна Коркина

За выходные в полицию Югры заявили 20 обманутых жертв мошенничества. Общая сумма ущерба превысила 6 миллионов рублей. Чаще всего на уловки злоумышленников попались жители Сургута и Нижневартовска. Единичные случаи фиксируются и в небольших населенных пунктах. Так, например, 78-летняя жительница Советского района попалась на крючок аферистам, которые каким-то образом разузнали, что у пенсионерки есть внучка и под видом её супруга позвонили женщине. Мужчина попросил у бабушки денег, якобы им не хватает на покупки. А женщина, конечно же, перечислила необходимую сумму – 6 тысяч рублей. Но позже выяснилось, что никаких покупок её родственники не планировали.

В Нижневартовске жертвой мошенников тоже стал пожилая дама. Ей позвонила женщина и представилась Татьяной, якобы сотрудником МЧС. Собеседница мигом стала вести диалог на тему съема квартиры у югорчанки, рассказала, что приезжает в командировку и хотела бы остановиться именно в представленной недвижимости, в итоге аферистка "развела" югорчанку на 50 тысяч рублей.

А в Сургуте не задалась сделка по покупке авто. Местный 38-летний мужчина присмотрел для себя автомобиль на известном сайте и по привлекательной цене. Он тут же написал продавцу и поинтересовался характеристиками транспорта. Во время диалога выяснилось, что машина достойная и сургутянин уже готов потратится. Но тут продавец запросил предоплату в размере 150 тысяч рублей. Северянин поверил продавцу, перевел указанную сумму и приготовился ехать за своим авто, но буквально через пару тройку часов продавец перестал выходить на связь, а объявление исчезло с сайта.

В Нягани потери местного жителя составили почти 1 миллион рублей. Он нашел объявление о продаже топлива, связался с продавцом и договорился об оплате. Югорчанин перевел на карту неизвестному крупную сумму, которая благополучно "улетела" на счета аферистов.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.