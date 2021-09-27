В Сургуте открыли «Крылов-парк» Фото: Официальный сайт Администрации города Сургута

В Сургуте появилось ещё одно общественное пространство, оно находится в 40-м микрорайоне города. Торжественное открытие парка «Крылов-парк» провели на прошлой неделю.

Концепцию сквера выбрали жители близлежащих микрорайонов ещё на стадии его проектирования. Теперь здесь все напоминает о баснях Ивана Крылова – и малые архитектурные формы, и инсталляции с отрывками из его произведений.

– Договор на строительство был заключен в прошлом году. О ходе благоустройства мы регулярно отчитывались Главе города Андрею Филатову. В настоящее время все серьезные замечания устранены. Сегодня подписан акт передачи объекта в эксплуатацию, – рассказал директор МКУ «Управление капитального строительства» Александр Гребешок.

В парке есть зона для занятий спортом и центральная площадь, там установили игровой комплекс для детей. Дорожно-тропиночную сеть сделали в тех местах, где жители проложили «народные» тропы. Также сквер оснастили более 30 камер видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц.

– Данный объект очень важен для жителей микрорайонов западной части города. Сегодня рабочий день, но парк полон людей. Уверен, что появление общественных пространств с такими же красивыми дорожками, хорошей системой водоотведения, системой навигации сделает жизнь сургутян более комфортной. Этот стандарт благоустройства необходимо соблюдать и развивать на территории города – отметил заместитель Главы Сургута Григорий Невоструев.