Ханты-Мансийские артисты КДЦ «Октябрь» открыли творческий сезон Фото: КДЦ «Октябрь»

Артисты культурно-досугового центра «Октябрь» открыли новый сезон выступлений на сцене большого концертного зала состоялся «Первый» концерт. В нём участвовали солисты центра заслуженные деятели культуры ХМАО — Югры.

Концерт стал первым для одного музыканта — баяниста Евгения Бабурина, он дебютировал на сцене «Октября» с инструментальным номером «Чардаш».

Хореографическое и исполнительское мастерство показали и детские коллективы – победители и призеры всероссийских и международных фестивалей: Образцовый художественный коллектив ансамбль народного танца «Алатырь», вокальный ансамбль «Карандаши» и театр песни «Экспромт», а ещё самая юная артистка Арина Гайсина — воспитанница студии эстрадного вокала.

- С нетерпением ждала мероприятий КДЦ «Октябрь», вот, наконец, сегодня я здесь. Восторг. Обновленный репертуар артистов заслуживает отдельной похвалы. Пели всем залом, — поделилась впечатлениями зрительница Ольга.

Впереди у культурно-досугового центра насыщенный творческий сезон: концерты, спектакли и гастроли артистов Санкт-Петербурга и Москвы.