В Югре пьяный водитель БМВ стал причиной аварии: есть пострадавшие Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В районе подъезда к посёлку Пойковский, Нефтеюганского района, 29-летний водитель «БМВ» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался на стоящий автомобиль «МАЗ». В результате ДТП пассажиры БМВ: 34-летний мужчина, 29-летняя женщина и 10-летний мальчик, получили травмы. Как выяснилось позднее водитель иномарки сел за руль пьяным.

За выходные на территории округа зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пассажир. Сотрудниками ГИБДД задержан 41 водитель за управление транспортом в состоянии опьянения, 17 – за отказ от медицинского освидетельствования; 8 – за повторное управление с признаками опьянения; 40 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 68 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД обращается ко всем водителям и напоминает о последствиях нетрезвой поездки. Нарушения ПДД могут быть трагическими, а пьяный водитель представляет собой большую угрозу для всех окружающих: пассажиров, пешеходов и других водителей.