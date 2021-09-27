Жительнице Нижневартовска пойдет под суд за продажу алкоголя подростку Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Нижневартовска утвердила обвинение по уголовному делу против жительницы Нижневартовска. Её обвиняют в продаже алкоголя несовершеннолетним.

Вовремя расследования выяснилось, что женщина, работая в одном из магазинов Нижневартовска, дважды продала подросткам алкоголь. В первом случае продавщица привлечена к административной ответственности, но выводов для себя она не сделала и, понимая, что поступает незаконно, продала алкоголь другому несовершеннолетнему ребёнку.

Сейчас уголовное дело направлено в суд, за это преступление ей грозит максимальное наказание в виде исправительных работ на срок до 1 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что Белоярские полицейские изъяли 300 литров контрафактного алкоголя. В городе провели рейд по торговым точкам, которые имеют лицензию на продажу алкоголя.