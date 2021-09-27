Кражи, наркотики, угон авто: за выходные в Югре зарегистрировано 125 преступлений Фото: Татьяна Коркина

За выходные в Югре зарегистрировано 125 преступлений, по горячим следам раскрыто 81. В Сургуте мужчина, находясь в автомобиле «Киа Серато», припаркованного возле дома по улице Пушкина, украл из кошелька, находившегося в бардачке, 15 тысяч рублей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В Сургутском районе 19-летний молодой человек, во дворе дома по улице Лесной, угнал припаркованный «Ниссан Альмера». Ключи от машины злоумышленник забрал заранее. А полицейские Урая в ночное время на обочине автодороги «Урай – Половинка», задержали мужчину с подозрительным свёртком из фольги, внутри которого находился светлый порошок. Оказалось, что вещество является наркотиком массой 1,07 грамма. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления.

Кроме того, раскрыто 8 ранее зарегистрированных преступлений. Сотрудники уголовного розыска Нефтеюганска нашли подозреваемого в краже металлической ёмкости. Им оказался ранее судимый мужчина, который, находясь на территории участка в ГКС «Магистраль», обокрал пенсионерку. Ущерб составил 70 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.