Погода в Югре на 27 сентября 2021 года: ночью и утром туман Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре на 27 сентября 2021 года: температура воздуха днём +5, +10 °С, ночью 0, -5 °С. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, днём в отдельных районах порывы до 13 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +6, +8 °С, ночью 0, -2 °С. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Погода в Югре на 27 сентября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В это время уже случались заморозки, но они ещё не были страшны. «Воздвиженские зазимки не беда, что-то скажет Покров-батюшка», - подмечали в народе.