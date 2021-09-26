Погода в Югре 26 сентября: холодно. Местами туман. Фото: Татьяна Коркина

В Югре сегодня, 26 сентября, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер подует восточный с переходом на северо-восточный: ночью 4-9 м/с, днем 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 С, днем +4…+9 С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный: ночью 4-9 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 С, днем +5…+7 С.