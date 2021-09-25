В ХМАО горел центр спортивной подготовки. Фото - 86.mchs.gov.ru.

В сельском поселении Солнечный (Ханты-мансийский автономный округ - Югра) горел центр спортивной подготовки «Атлант». Сообщение о возгорании обшивки здания местным спасателям поступило в 04.34.

– Из здания самостоятельно эвакуировались 12 человек. Возгорание было локализовано в 04:51, открытое горение ликвидировано в 04:58. Пострадавших нет, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по ХМАО-Югре.

Для ликвидации пожара были задействованы 27 специалистов МЧС и 9 единиц техники. Причина возгорания устанавливается органами дознания.