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Здоровье25 сентября 2021 15:03

В Югре пролили ковидные ограничения до 31 октября

Соответствующее постановление опубликовано на сайте окружного правительства
Вадим БегунВадим Бегун
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В Югре пролили ковидные ограничения до 31 октября.

В Югре пролили ковидные ограничения до 31 октября.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Ханты-Мансийском автономном округе пролили ограничения, введенные для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, до 31 октября. Соответствующее постановление опубликовано на сайте окружного правительства.

Из документа следует, что в Югре до 31 октября включительно приостанавливается деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров, развлекательных и досуговых заведений, оказания услуг по курению кальяна.

Кроме того, теперь наличие антител у вернувшихся сотрудников из отпуска больше не считается основанием для допуска к работе. Всем работникам, вернувшимся с отдыха, нужно будет сдать ПЦР-тест. Запрещается отправлять в командировки непривитых сотрудников.

«Администрациям торговых, торгово-развлекательных центров, иных организаций, оказывающих услуги в сфере торговли, организаций общественного питания не допускать нахождение детей в возрасте до 14 лет группами более 3 человек без сопровождения родителей (законных представителей) и иных лиц, официально уполномоченных на сопровождение групп детей более 3 человек, а также без средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции», – говорится в документе. Отметим, что новые ограничения вступают в силу в понедельник, 27 сентября.