В Сургуте прооперировали пациентов с хроническими аневризмами брюшного отдела аорты. Фото - dzhmao.ru.

В Сургуте прооперировали пациентов с хроническими аневризмами брюшного отдела аорты – мужчину и женщину 66 лет. Специалисты через проколы в бедренных артериях выполнили эндопротезирование брюшного отдела аорты.

– Под современной ангиографической установкой произвели имплантацию стент-графта в поражённый сегмент аорты, тем самым ликвидировали дальнейший рост аневризмы и ее разрыв. Уже на следующий день пациенты чувствовали себя удовлетворительно, а через несколько дней выписаны домой, – сообщили в Сургутской окружной клинической больнице.

Ангиографическая установка нового поколения, приобретённая для учреждения в рамках национального проекта «Здравоохранение», позволяет вовремя и качественно оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь жителям Югры. Помощь жителям округа оказывается бесплатно по полису ОМС.