В Нижневартовске директор туркомпании украла у клиентов 250 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

Сотрудники полиции города Нижневартовска возбудили уголовное дело в отношении директора туристической компании. Женщину подозреваются в хищении денег клиентов.

42-летняя подозреваемая с 2019 по 2021 годы занимала вышеупомянутую должность. Под предлогом бронирования туристических путевок она брала предоплату от клиентов, но на счета операторов деньги не перечисляла.

– Все присвоенные деньги фигурантка тратила на свои цели. Таким образом злоумышленница похитила не менее 250 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Нижневартовску.

В отношении вартовчанки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3.ст.159 УК РФ «Мошенничество». Ведется следствие.