В Талинской врачебной амбулатории привили от гриппа 147 человек. Фото - Администрация Октябрьского района (Югра) в ВК.

В Талинской врачебной амбулатории привили от гриппа 147 человек. Вакцинация – самое эффективное средство против заболевания и его осложнений.

По словам специалистов, среди острых респираторных заболеваний особо опасным является грипп. Недуг чреват осложнениями, чаще всего, такими как: бронхит, пневмония, поражение почек, сердца.

– Важны разные профилактические мероприятия, среди которых регулярное проветривание помещений, ношение и своевременная смена защитных масок, мытье рук, использование салфетки при кашле или чихании, – отмечает Глеб Садовский, заведующий Талинской врачебной амбулаторией.

Грипп опасен для женщин, планирующих беременность. В свою очередь, грипп во время беременности может повлечь развитие пороков у плода или возникновение выкидыша. Целесообразно вакцинироваться до наступления зачатия или во время второго-третьего триместра.