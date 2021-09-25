Погода на 25 сентября в Югре: на востоке округа местами пройдет мокрый снег

На востоке Югры местами пройдет мокрый снег. Фото: Вадим Бегун

По ХМАО: Переменная облачность. По западной половине округа без осадков, местами по восточной половине небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер восточных направлений 3-8 м/с, днем в отдельных районах восточной половины порывы до 12 м/с. Температура ночью 0,+5 °С, при прояснениях до -5 °С, днем +4,+9 °С, местами по западной половине до +14 °С.

По г. Ханты - Мансийску: Переменная облачность. Без осадков. Ветер восточных направлений 3-8 м/с. Температура ночью 0,+2 °С, днем +7,+9 °С.

25 сентября почитается память святого Автонома (Артамона), епископа Италийского. Животная жизнь быстро замирает, осень вступает в свои права. Наши предки в этот день изучали листья березы и узнавали будущую весну: если они желтеют с верхушки - весна будет ранняя, а если снизу, то поздняя.