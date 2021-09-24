Воспитанники школьного лесничества из Югры участвовали в форуме «PROЛес» Фото: Администрация Октябрьского района

Воспитанники школьного лесничества «ЭКОС» посёлка Унъюган Октябрьского района представили Югру на форуме «PROЛес». Форум школьных лесничеств проходил в стенах Уральского государственного лесотехнического университета. В мероприятии приняли участие 15 команд со всего Уральского федерального округа, в том числе и школьное лесничество «ЭКОС» Октябрьского района. Ребята соревновались в знаниях основ лесоведения, зоологии, древесиноведении и других важных научных дисциплинах.

- Было очень тяжело жить в таком темпе. Каждый день ранний подъем, занятия по лесным дисциплинам, вечером – конкурсы. С 22 до 23 часов – подготовка исследовательских работ. Но мы рады, что побывали на этом мероприятии. Очень полезными были занятия по фитопатологии, семеноведению, зоологии, лесоведению. В лесопарке им. Лесоводов России в Екатеринбурге мы изучали различные типы леса, компоненты лесных насаждений, закономерности смены растительности – рассказали юные лесничие.

После прохождения шести этапов форума, включающих в себя семинары по предметам лесного профиля, научно-практическую конференцию, публичную защиту и обсуждение научно-исследовательских проектов, соревнования по проверке приобретенных знаний в сфере лесного хозяйства, команда Октябрьского района заняла 6 место, набрав 68 баллов.