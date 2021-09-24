Глава следкома России взял на контроль ситуацию с избиением врача в Нижневартовске Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК РФ по ХМАО - Югре Мокшину М.В. доложить о ходе проверки этой ситуации. Следователи уже обратились в прокуратуру для передачи материалов. Ход исполнения поручения контролируется в центральном аппарате ведомства. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В Нижневартовске мужчина побил врача за осмотр его жены-мусульманки. Фото - СУ СК по ХМАО-Югре.

Напомним, в Нижневартовске избили врача, который осмотрел женщину-мусульманку. Её супруг остался недоволен наглостью медика и пришел с разборками в клинику. Все произошло в одном из кабинетов частной медицинской клиники «А-мед». Мужчина зашел к врачу-дерматовенерологу, который осматривал его супругу и ударил его в лицо.

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