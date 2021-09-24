Число заболевших коронавирусом в Югре на 24 сентября 2021 года увеличилось на 165 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре за весь период пандемии зарегистрировано и лабораторно подтверждено 74 126 случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки зафиксировано и подтверждено 165 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 22 случая, 18-29 лет – 17 случаев, 30-49 лет – 70 случаев, 50-64 лет – 37, старше 65 лет – 19. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлен 151 случай, источник инфекции устанавливается в 4 случаях, 10 случаев завозных.

Случаи коронавируса за день выявлены: в Сургуте – 47; Ханты-Мансийске – 20; Нижневартовске – 16; Урае – 15; Нефтеюганском районе – 8; Советском районе – 8; Нефтеюганске – 7; Нягани – 7; Мегионе – 7; Октябрьском районе – 7; Радужном – 5; Когалыме – 4; Пыть-Яхе – 3; Сургутском районе – 2; Югорске – 2; Кондинском районе – 2; Березовском районе – 2; Лангепасе – 1; Ханты-Мансийском районе – 1; Белоярском районе – 1.

По клинической картине: на момент выявления у 138 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 27 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 160 случаях, по 4 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 10 752 жителя региона, сняты с наблюдения – 297 688 югорчан. За сутки на COVID-19 обследовано 5 642 человека, всего прошли обследование 2 209 388 жителей ХМАО.

Состояние 89 пациентов по-прежнему тяжелое, 59 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончался ещё один человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 093 человека. Но есть и хорошие новости: за сутки выписались по выздоровлению 175 человек, за весь период пандемии вылечились 70 624 югорчанина.

За последние сутки в России выявлено 21 379 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 828 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 828 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 7 376 374 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 202 273 летальных исхода, выздоровели 6 574 608 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.