Сургутская районная поликлиника в Барсово закрылась на ремонт

Сургутская районная поликлиника из Барсово закрылась на ремонт Фото: Администрация Сургутского района

Сургутская районная поликлиника из Барсово временно переезжает в Сургутский районный центр помощи семьи и детям, это связано с капитальным ремонтом здания.

- С 27 сентября 2021 года здание поликлиники, расположенное по адресу: Сургутский район, пгт Барсово, ул. Мостостроителей, дом 7А закрывается на капитальный ремонт. Оказание медицинской помощи населению посёлка будет организовано в первом корпусе БУ ХМАО-Югры «Сургутский районный центр помощи семьи и детям», по адресу ул. Сосновый бор, дом 34, - рассказал и. о. главного врача Александр Пелевин.

По новому адресу разместят все медицинские службы в полном составе, а все виды медицинской помощи будут оказываться без изменений.

- Места в центре хватает, мы полностью там разместили специалистов и оборудование. Сейчас готовится документация для объявления конкурса на проведение проектных работ по капремонту. Будет объявлен конкурс, определиться победитель, по результатам мы получим исполнителя работ - прокомментировал исполняющий обязанности главного врача медучреждения.