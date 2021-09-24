Пенсионерка из Нефтеюганска в погоне за кешбэком лишилась денег Фото: Татьяна Коркина

В Нефтеюганскую полицию обратились две жительницы города, которые стали жертвами аферистов.

Так, на телефон 69-летней пенсионерки позвонил сотрудник банка и уверенным голосом убедил пенсионерку назвать последние 4 цифры банковской карты и поступивший код от банка. А предлогом послужило получение «кешбэка» за приобретенные товары в магазинах.

Второй жертвой мошенников стала 47-летняя женщина. На этот раз злоумышленники представились сотрудниками следственного отдела Москвы и сообщили о том, что неизвестный человек по доверенности от заявительницы пытается взять кредит на её имя. Для того, чтобы отменить заявку на кредит, ей необходимо самой сделать заявку на реальный кредит, а полученные деньги перечислить на «безопасную ячейку». Испуганная женщина доверилась и отправила на счета злоумышленников 1 миллион рублей.

Возбуждены уголовные дела. Сотрудники полиции призывают югорчан быть бдительными и внимательными.