За день в Югре три ребенка попали под колеса автомобилей Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За минувшие сутки в Югре под колесами автомобилей оказались три ребенка, все ребята пострадали по собственной неосторожности, проигнорировав правила ПДД, предварительно сообщают в УГИБДД России по ХМАО-Югре. Все происшествия случились в час пик, когда количество транспортных средств и людей на улицах города увеличивается, а водители спешат на обед или домой после рабочего дня, а дети возвращаются из школы.

Так, в Нижневартовске на улице Школьная, 28 летний водитель автомобиля «Лада» сбил 7-летнего мальчика-пешехода, перебегавшего дорогу слева направо относительно дороги. Ребенок получил травмы. А в Нефтеюганске, 13-летний мальчик, ехал на электросамакате и оказался под колесами «Тойоты Королла», под управлением 30-летней женщины. В результате ДТП подросток получил травмы. В Сургуте, на улице Маяковского, 56-летний водитель автомобиля «Джилли Атлас» наехал на 9-летнего мальчика-велосипедиста. Авария произошла в дворовой территории, ребенок получил травмы.

Всего на территории округа зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествия, в которых 9 человек получили травмы, в том числе 3 несовершеннолетних. Сотрудниками ГИБДД задержано 9 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 2 – за отказ от медицинского освидетельствования; 1 – за повторное управление с признаками опьянения 32 водителя наказаны за выезд на полосу встречного движения, 31 – за нарушение требований к перевозке детей.