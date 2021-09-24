В Белоярском появится пекарню и мини-рыбозавод Фото: Администрация Белоярского района.

В Белоярском строят пекарню и мини-рыбозавод, сообщает Администрация Белоярского района.

Сейчас на месте будущего мини-завода уже монтируют быстровозводимое здание с использованием сэндвич-панелей. Мини-рыбозавод будет оснащен системами микроклимата, водо- и электро-коммуникациями, также будут закуплено высококлассное технологическое оборудование. Этот проект нацелен на увеличение производственных мощностей, создание условий для переработки рыбы, отвечающих современным мировым требованиям. А также улучшение качества и вкуса продукции и предоставление расширенного ассортимента рыбных изделий.

Кроме того, в августе этого года начался первый этап реконструкции павильона «Мясо-рыба», где будет расположена хлебопекарня и мини-кафе. На сегодняшний день там ведутся строительные работы, пристрой дополнительных площадей, так же производится монтаж внутренних инженерных сетей – электроснабжения, пожарного водоснабжения, пожарной сигнализации, автоматизации управления климатом. В хлебопекарне будут продавать свежий хлеб короткого срока хранения по уникальным рецептурам. Там создадут домашнюю и теплую атмосферу, в которой посетители смогут поесть, «не отходя от кассы». Насладится ароматными булочками, ватрушками, сладкими пирожными можно будет за чашкой бодрящего кофе, в спокойной и уютной обстановке.

По плану пекарня будет производить более тонны хлеба и хлебобулочных изделий в сутки, что позволит полностью обеспечить запросы жителей района.