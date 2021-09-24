В Нефтеюганском районе женщина потеряла деньги в поиске водителя

За сутки в Югре зарегистрировано 11 случаев мошенничества Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре зарегистрировано 11 случаев дистанционного мошенничества. Югорчане потеряли около 2 миллионов рублей. Среди потерпевших жители Сургута и Сургутского района, Нефтеюганска и Нефтеюганского района, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Нягани.

Так, жительнице Сургута позвонил якобы сотрудник центрального банка и полицейский. Они убедили женщину, оформить кредит на 1 миллион рублей, чтобы остановить списание с её счёта. А после одобрения снять 500 тысяч рублей и через банкомат перевести на продиктованный счёт. Ещё одна сургутянка попалась на уловки мошенников. Женщина продавала самокат. Под видом покупателя к ней обратился мужчина и прислал ей ссылку, пройдя по которым она ввела данные своей банковской карты, предполагая, что её баланс пополнится, но вместо этого списалось 7 тысяч рублей.

В Нефтеюганском районе женщина потеряла порядка 55 тысяч рублей в поиске водителя. Мужчина, под предлогом оплаты бронирования поездки, убедил югорчанку ввести реквизиты банковской карты, в результате чего на счёт аферисту "улетели" её деньги.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.