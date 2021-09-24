Коронавирус в Югре. Последние новости на 24 сентября 2021 года: скончался 1 человек Фото: Татьяна Коркина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 24 сентября 2021 года. За последние сутки подтверждено 162 новых случая COVID-19 в 21 муниципалитете. Больше всего случаев за день зарегистрировано в Сургуте - 41 человек. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 16 случаев, 18-29 лет – 22 случая, 30-49 лет – 68 случаев, 50-64 лет – 39, старше 65 лет – 17. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 142 случая, источник инфекции устанавливается в 3 случаях, 17 случаев завозных.

В структуре клинических проявлений у 4 человек клиническая картина заболевания отсутствовала, клинические проявления ОРВИ установлены у 123 человек, диагноз «пневмония» поставлен 35 заболевшим. В тяжёлом состоянии находятся 86 пациентов, 60 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки от коронавируса скончался один человек и выписались по выздоровлению 176 человек.

За последние сутки в России выявлено 21 438 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 820 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 567 человек.

В больнице Лангепаса откроется ПЦР-лаборатория. Ее сотрудники будут проводить исследования по выявлению возбудителей острых респираторных заболеваний, в том числе гриппа и COVID-19.

Напомним, ранее мы писали о том, что больше половины жителей Сургутского района вакцинировались от СOVID-19, а в Лангепасе участились случаи заражения коронавирусом среди детей.