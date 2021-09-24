В Сургутском районе задержали парня, который украл два телевизора из чужой квартиры Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре зарегистрировано 64 преступления, по горячим следам раскрыто 41. Так, в Нижневартовске полицейские задержали 34-летнюю подозреваемую, которая через найденный телефон, украла 8 тысяч рублей, переведя их на банковскую карту своего знакомого. Подозреваемая с 2010 года 22 раза привлекалась к административной ответственности и "доросла" до уголовного дела.

Также в Нижневартовске помощник участкового задержал жителя города с подозрительным свёртком с порошкообразным веществом светлого цвета. Как оказалось внутри свертка находилось психотропное вещество, содержащее «амфетамин». Молодой человек находится под подпиской о невыезде. А в Сургуте за уклонение от административного надзора 68-летнему мужчине снова грозит тюрьма. Он без уважительных причин, нарушал судебные ограничения.

Оперативники Сургутского района нашли 18-летнего парня, который взломал входную дверь квартиры и украл два телевизора. Молодой человек находится под подпиской о невыезде.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.