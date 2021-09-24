Погода в Югре на 24 сентября 2021 года: дождь и мокрый снег Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре на 24 сентября 2021 года: температура воздуха днём +4, +9 °С, местами по западной половине до +14 °С, ночью -2, +3 °С. Переменная облачность. По западной половине округа преимущественно без осадков, по восточной половине небольшие, ночью местами умеренные дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 3-8 м/с, днём в отдельных районах порывы до 12 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +6, +8 °С, ночью 0, +2 °С. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с.