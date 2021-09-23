Фото: Центр развития добровольчества Югры

Волонтеры Югры примут участие в образовательной программе «Школа Добро.Университет», которая пройдет в Ханты-Мансийске с 24 по 26 сентября. Отметим, что это федеральный сетевой проект, разработанный Ассоциацией волонтерских центров. Он направлен на внедрение единых стандартов обучения участников добровольческой деятельности.

В рамках проекта предусмотрена 22-часовая образовательная программа двух уровней - «Волонтер» и «Организатор добровольческой деятельности». В процессе обучения добровольцы смогут развить коммуникативные и проектные навыки, а также узнать о возможностях, направлениях и сферах добровольчества от федеральных экспертов.

Само обучение пройдет в формате деловых игр, групповых упражнений и практик, интерактивных лекций, тренингов, дискуссий и практических кейсов.

Узнать дополнительную информацию можно в группе центра развития добровольчества Югры в социальной сети ВКонтакте.