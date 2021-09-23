В Белоярском районе двое мужчин попались на краже полсотни металлических труб

Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

Полиция Белоярского района раскрыла кражу 56 металлических труб с вагон-городка, расположенного вблизи трассового поселка Лыхма. О пропаже имущества заявил руководитель предприятия. Также он уточнил, что ущерб от случившегося составляет 44 350 рублей.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны двое местных жителей города 1986 и 1993 годов рождения, причастных к преступлению, - рассказали в УМВД России по ХМАО-Югре.

Злоумышленники пояснили, что совершили кражу поздним вечером, свободно проникнув на территорию вагон-городку. Трубы они сложили в машину и вывезли в город. Там они сдали их в пункт приема металлов, выручив за это 9 тысяч рублей. Деньги мужчины поделили между собой.

Сейчас югорчане находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Также они обвиняются по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».