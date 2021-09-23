Жительница Урая в течение двух лет занималась фиктивной регистрацией граждан Фото: Ольга Крыльцова

Полиция Урая разоблачила 62-летнюю жительницу, которая в течение двух лет занималась фиктивное регистрацией граждан в принадлежащем ей жилище.

- Было установлено, что с 2019 по 2021 год женщина четыре раза по просьбе своей знакомой регистрировала ее в своем доме без права предоставления ей жилого помещения. За данную услугу какое-либо денежное вознаграждение от своей знакомой она не получала, - рассказали в УМВД России по ХМАО-Югре.

Сейчас в отношении жительницы Урая возбуждено уголовное дело по ст. 322.2 «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Вину в совершенном преступлении женщина признала полностью.