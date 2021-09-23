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Общество23 сентября 2021 13:00

Администрация Лянтора отказывается устанавливать пандусы для детей-инвалидов

Следственный комитет проводит проверку
Марина Прохорова
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Фото: СУ СКР по ЯНАО

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Югре следователи организовали проверку по факту отказа со стороны администрации Лянтора установить пандусы для детей-инвалидов.

- Согласно сведениям, размещенным в средствах массовой информации, на протяжении нескольких лет должностные лица администрации Лянтора отказывают родителям детей с ограниченными возможностями здоровья в установке пандусов по месту жительства, а также в выполнении иных работ по благоустройству, предусмотренных федеральной программой «Доступная среда», - рассказали в СУ СКР по ХМАО-Югре.

В рамках проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины отказа должностных лиц оборудовать пандусы. По ее результатам будет принято процессуальное решение.