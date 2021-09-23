Число заболевших коронавирусом в Югре на 23 сентября 2021 года увеличилось на 162 человека

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Олег ЗОЛОТО

В Югре продолжается пандемия коронавируса. За последние сутки подтверждено 162 новых случая COVID-19 в 21 муниципалитете. Всего за период пандемии выявлен 73 961 заболевший.

Картина заболеваемости в регионе по городам и районам выглядит следующим образом:

Фото: Оперштаб Югры

По клинической картине: на момент выявления у 123 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 35 зафиксирована пневмония, у 4 югорчан болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 159 случаях, еще по 3 - уточняется. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 10 642 человека, сняты с наблюдения - 297 073. За сутки на COVID-19 обследовано 5 363 человека, всего прошли обследование 2 203 746 жителей региона.

Состояние 86 пациентов остается тяжелое, а 60 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончался один человека. За весь период от COVID-19 умерли 1 092 человека. Также за сутки излечились 176 человек, за весь период пандемии выписано 70 449 югорчан.

За последние сутки в России выявлена 21 438 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 814 (8,5%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 7 354 995 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 16 567 человек, с начала пандемии - 6 558 780. Также за сутки зафиксировано 820 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 201 445 человек.