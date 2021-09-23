В Лангепасе организация, ответственная за снежный полигон, попалась на нарушении закона Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Лангепаса наказала руководство ООО «Холдинг «СервисСтройИнвест» за неисполнение природоохранного законодательства. Как выяснилось, предприятие эксплуатировало полигон для складирования и утилизации загрязненных снежных масс с различными нарушениями

- Установлено, что обществом не исполнена обязанность по отнесению отходов к конкретному классу опасности и составлению паспортов отходов. Также не соблюдены требования, исключающие возможность попадания загрязняющих веществ в грунтовые воду, почву и на прилегающую территорию в результате таяния, что может повлечь неблагоприятные экологические последствия, - рассказали в прокуратуре по ХМАО-Югре.

В связи с этим ведомство внесло руководителю ООО «Холдинг «СервисСтройИнвест» представление, по результатам рассмотрения которого два виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

На данный момент паспорта на отходы получены, а полигон введен в работу.