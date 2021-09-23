Попытка дать взятку сотруднику ДПС обернулась для нижневартовца уголовным делом

Фото: СУ СКР по ХМАО-Югре

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, обвиняемого в попытке дачи взятки должностному лицу. По данным следствия, происшествие случилось 6 сентября около 02:00 в районе 211 километра автодороги Сургут-Нижневартовск.

Все началось в тот момент, когда сотрудники ДПС остановили автомобиль с закрытыми госномерами, за рулем которого и находился подозреваемый. Как выяснилось в дальнейшем, мужчина оказался лишен водительских прав.

- Желая избежать административной ответственности, подозреваемый передал сотруднику полиции в качестве взятки 40 тысяч рублей, положив их на заднее пассажирское сидение, но правоохранитель отказался от денег, - рассказали в СУ СКР по ХМАО-Югре.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.