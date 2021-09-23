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Происшествия23 сентября 2021 9:18

Пенсионер из Нефтеюганского района отдал мошенникам почти 1,5 миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Пенсионер из Нефтеюганского района отдал мошенникам почти 1,5 миллиона рублей

Пенсионер из Нефтеюганского района отдал мошенникам почти 1,5 миллиона рублей

Фото: Вера Зенина

Телефонные мошенники продолжают наживаться на доверчивых югорчанах, лишая их честно заработанного капитала. Так, за прошедшие сутки аферисты выманили у жителей порядка трех миллионов рублей.

Больше всего не повезло пенсионеру 1959 года рождения из поселка Пойковский (Нефтеюганский район).

- Мужчине несколько раз звонили с разных телефонов, в том числе с подменного номера ФСБ РФ по Тюменской области в Сургуте. Неизвестный представился сотрудником ведомства, убедив заявителя перевести деньги на указанные счета, чтобы сберечь их от несанкционированного списания. В итоге, путем нескольких транзакций, югорчанин лишился почти 1,5 миллиона рублей, - рассказали в УМВД России по ХМАО-Югре.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется проверка.