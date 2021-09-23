В Нефтеюганске столкнулись иномарка и внедорожник: есть пострадавшие

Фото: Госавтоинспекция Югры

На югорских дорогах вновь пострадали люди. По сообщению районной Госавтоинспекции, авария произошла 22 сентября на ул. Энергетиков в Нефтеюганске.

- По предварительным данным, 44-летний водитель «Chevrolet Niva», выезжая с прилегающей территории, не пропустил автомобиль «Ford» под управлением 30-летней женщины, движущийся по главной дороге, - добавили в ведомстве.

В результате аварии водитель иномарки и пассажир отечественного авто - 62-летний мужчина - получили травмы.

Фото: Госавтоинспекция Югры

Отметим, что за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 5 человек. Кроме того, 7 водителей задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения, 3 - за отказ от медицинского освидетельствования; столько же - за повторное управление с признаками опьянения, 38 - за выезд на полосу встречного движения, 19 - за нарушение требований к перевозке детей.