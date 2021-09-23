Как снизить стоимость квартиры, если у вас трехлетний ребенок

Рассказываем о льготной ипотечной программе для семей с малышами

Согласно исследованию, проведенному Брусникой, пятая часть опрошенных жителей Сургута в предстоящие два года планирует обзавестись новой квартирой. При этом многие покупают жилье в ипотеку, и в ближайшее время предпосылок к изменению тенденции не наблюдается (в августе доля подобных сделок в компании превысила 60%). Сделать популярный продукт доступнее помогают льготные программы. О тонкостях одной из них - семейной - мы расскажем подробнее.

Программу со сниженной процентной ставкой девелопер разработал вместе со Сбербанком. Она касается семей, где есть хотя бы один ребенок, родившийся после 1 января 2018 года.

Основные условия:

· первоначальный взнос – не менее 15% (можно использовать материнский капитал);

· кредитный лимит – 6 млн рублей (при этом жилье может стоить дороже).

По рекомендации специалистов при наличии свободных денег лучше взять максимально возможную сумму на покупку квартиры, а собственные накопления потратить на ремонт, а не на первоначальный взнос. Процент по льготной ипотеке в любом случае будет ниже, чем по кредиту на ремонт.

Семейная программа предлагает два варианта на выбор: в первом, можно получить фиксированную ставку кредитования на весь период – 3,9%. Во втором случае процент будет меняться: до сдачи дома в эксплуатацию – 1,3%, после – 5,3%. Этот вариант подходит тем, кто до переезда в новую квартиру планирует снимать жилье, а также тем, кто инвестировал в облигации и в ближайшие год-два ожидает выплат по купонам.

Кстати, в Сургуте программа семейной ипотеки распространяется на все проекты Брусники, с ее помощью можно приобрести даже особенные квартиры.

Двухуровневые, похожи на загородный дом. Квартиры разделены на две зоны: общественную с кухней-гостиной и приватную с несколькими спальнями, гардеробными и постирочными. Благодаря второму свету комнаты выглядят шире и становятся более объемными.

Квартиры с террасой. Прекрасный вариант, летом «полезная площадь квартиры» увеличивается и позволяет разнообразить жизнь. На террасе можно разместить обеденную зону, установить качели, надувной бассейн для детей и спортивные тренажеры, обустроить кинотеатр под открытым небом или мини-сад и выращивать там цветы. Так, вы получаете еще одну гостиную, только на открытом воздухе.

Фото: Сбербанк

Квартиры с отдельным входом. Перед ним спроектирован небольшой палисадник, окруженный невысоким забором или живой изгородью. Там можно оставить велосипед, самокат или детскую коляску, а еще очень удобно, что можно попадать домой, не заходя в подъезд. В квартирах с подобной планировкой также есть терраса, выходящая во двор. Архитекторы Брусники стараются делать их полузаглубленными или закрывать маркизами, чтобы в солнечные дни навес создавал тень, а в дождливые – защищал от осадков.

Фото: Сбербанк

Выбрать квартиру или проконсультироваться со специалистом по ипотечным программам можно на сайте.

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