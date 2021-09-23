Жителей Когалыма приглашают на мастер-класс по новому виду спорта - кроссминтону

Фото: МАУ "СШ "ДВОРЕЦ СПОРТА"

Жителей Когалыма приглашают на мастер-класс по кроссминтону - это ракеточный вид спорта, вобравший в себя все лучшее от бадминтона, тенниса и сквоша.

Занятия пройдут 25 сентября в Спортивном центре «Юбилейный». Начало - в 10:00. Кстати, в них будут задействованы приглашенные представители РОО «Федерация Кроссминтона» из Москвы. Гости подготовили для когалымчан интересную программу и турнир по кроссминтону, который состоится 26 сентября. В нем примут участие те горожане, которые пройдут отбор на мастер-классе.

Отметим, что с инициативой познакомить когалымчан с кроссминтоном выступили представители Дворца спорта. Их проект под называнием «Кроссминтон - новый спорт, новые возможности» стал победителем Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в номинации «Спорт» в 2020 году.