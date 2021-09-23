Погода в Югре на 23 сентября: до +13 градусов

Погода в Югре на 23 сентября Фото: Вера Зенина

В четверг, 23 сентября, в Югре будет облачно с прояснением, местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ночью подует северо-западный ветер со скоростью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура ночью -2...+3 градуса, днем +3...+8, по западу до +13 градусов.

Ханты-Мансийск: пасмурно и дождь. Днем +7, ночью +3. Ветер 4-8 м/с.

Сургут: пасмурно и дождь. Днем +5, ночью +3. Ветер 5-8 м/с.

Нижневартовск: пасмурно и дождь. Днем +4, ночью +2. Ветер 4-12 м/с.

Нефтеюганск: пасмурно и дождь. Днем +6, ночью +3. Ветер 5-8 м/с.

Когалым: пасмурно и дождь. Днем +5, ночью +2. Ветер 4-10 м/с.