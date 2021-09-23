Погода в Югре на 23 сентября: до +13 градусов

Погода в Югре на 23 сентября
Фото: Вера Зенина
В четверг, 23 сентября, в Югре будет облачно с прояснением, местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ночью подует северо-западный ветер со скоростью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура ночью -2...+3 градуса, днем +3...+8, по западу до +13 градусов.
Ханты-Мансийск: пасмурно и дождь. Днем +7, ночью +3. Ветер 4-8 м/с.
Сургут: пасмурно и дождь. Днем +5, ночью +3. Ветер 5-8 м/с.
Нижневартовск: пасмурно и дождь. Днем +4, ночью +2. Ветер 4-12 м/с.
Нефтеюганск: пасмурно и дождь. Днем +6, ночью +3. Ветер 5-8 м/с.
Когалым: пасмурно и дождь. Днем +5, ночью +2. Ветер 4-10 м/с.