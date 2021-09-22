В Нягани открыли окружной этап XXIII соревнований "Школа безопасности" Фото: Администрация Нягани

В Нягани открыли окружной этап XXIII соревнований "Школа безопасности", которые проводятся в рамках Недели безопасности в Югре на специально подготовленной площадке Центра "Патриот".

На мероприятии выступит 11 команд со всего региона, в течение недели участники продемонстрируют свои умения сразу в нескольких видах соревнований: «Пожарно-тактическая эстафета», «Полоса препятствий», «Поисково-спасательные работы», «Спортивное ориентирование», «Маршрут выживания». Сначала юные спасатели покажут себя в спортивном ориентировании. Участники с помощью карты и компаса пройдут трассу через контрольные пункты, расположенные на местности. Итоги определяются по времени прохождения дистанции или количеству набранных очков.