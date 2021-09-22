Число заболевших коронавирусом в Югре на 22 сентября 2021 года увеличилось на 159 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре продолжается пандемия коронавируса. За сутки зафиксировано и подтверждено 159 новых случаев COVID-19 в 16 муниципалитетах. Всего за период пандемии зарегистрировано и лабораторно подтверждено 73 799 случаев новой коронавирусной инфекции.

Случаи коронавируса за день выявлены: в Сургуте – 67; Ханты-Мансийске – 29; Нижневартовске – 19; Нягани – 8; Советском районе – 7; Лангепасе – 5; Березовском районе – 5; Когалыме – 4; Мегионе – 4; Югорске – 3; Покачах – 2; Белоярском районе – 2; Нефтеюганске – 1; Пыть-Яхе – 1; Радужном – 1; Октябрьском районе – 1.

По клинической картине: на момент выявления у 133 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 24 зафиксирована пневмония, у 2 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 156 случаях, по 3 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 10 714 человек, сняты с наблюдения – 296 442 человека. За сутки на COVID-19 обследованы 4 572 человека, всего прошли обследование 2 198 467 жителей региона.

Состояние 86 пациентов тяжелое, 59 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончались 2 человека. За весь период от COVID-19 умерли 1 091 человек. За сутки выписались по выздоровлению 169 человек, за весь период пандемии вылечились 70 273 югорчанина.

За прошедшие сутки в России выявлено 19 706 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 817 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 102 человека. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 7 333 557 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 200 625 летальных исходов, выздоровели 6 542 213 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.