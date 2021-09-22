В Лангепасе участились случаи заражения коронавирусом среди детей Фото: Ольга Крыльцова

В Лангепасе прошло заседание оперативного штаба по распространению коронавируса под председательством главы города Бориса Cурцева. Отметим, что с начала эпидсезона в Лангепасе зарегистрировано 2 414 случаев COVID-19, из которых 37 - с летальным исходом.

Так, по данным территориального отдела Роспотребнадзора, за 37-ю неделю зарегистрировано 39 новых случаев заболевания: 6 сопровождаются поражением легких, 30 протекают с признаками ОРВИ и еще 3 - бессимптомно.

В стационаре лечатся 15 пациентов горожан, из которых четверо находятся в реанимации: двое - на кислородной поддержке, столько же - подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно медицинскую помощь получают 44 лангепасца, средни них 20 детей. На контроле в качестве контактных находятся 269 человек.

Как отмечают специалисты, нынешняя волна COVID-19 в сравнении с предыдущими крайне агрессивна. Постоянно возрастает количество заболевших детей: только за последние сутки диагноз подтвердился у шестерых несовершеннолетних.

Пока улучшения ситуации ждать не приходится, ведь наступил самый неблагоприятный в плане распространения инфекций осенний период. Только за последнюю неделю в Лангепасе зарегистрировано 550 новых случаев ОРВИ.