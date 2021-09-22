Житель Мегиона хотел получить кэшбэк, но вместо этого лишился крупной суммы Фото: Татьяна Коркина

В полицию Мегиона с заявлением о мошенничестве обратился 47-летний местный житель. Он рассказал, что пока был на работе, ему позвонила с неизвестного номера девушка и представилась сотрудницей банка. Она предложила мужчине оформить кэшбэк, на что он согласился и начал уже общаться с мужчиной, который рассказал подробности и условия предложения.

Собеседник посоветовал оформить всё по телефону, ему пришло сообщение с кодом подтверждения, на которое потерпевший не обратил внимания, а мнимый сотрудник банка даже не спросил его, как это обычно делают мошенники.

Разговор закончился на том, что заявка на подключение предложения прошла успешно, а аферист пообещал перезвонить через пару дней. Спустя некоторое время с кредитной карты югорчанина списались 300 тысяч рублей, при этом 17 тысяч банк взыскал за комиссию.