Больше половины жителей Сургутского района вакцинировались от СOVID-19 Фото: Администрация Сургутского района

В Сургутском районе на 65% выполнен план по вакцинации от Сovid-19, это значит, что уже 2/3 пациентов от запланированного количества привитых поставили вакцину.

Прививочные кабинеты медучреждений района открыты до 22 часов, это сделано для того, чтобы работающие жители, могли найти время поставить прививку.

– На сегодняшний день от коронавирусной инфекции привито у нас 46 тысяч 961 житель – 64,9% от плана вакцинации. Это больше половины от всей численности взрослого населения Сургутского района – рассказал начальник службы по реализации отдельных полномочий в сфере здравоохранения администрации Сургутского района Александр Матросов.

По его словам, ежедневно вакцинацию проходят более 150 человек.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нефтеюганске началась вакцинация против гриппа. Прививку можно сделать в пунктах вакцинации Нефтеюганской окружной клинической больницы.