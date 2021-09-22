В образовательных учреждениях Югры усилят меры безопасности Фото: Татьяна Коркина

В Югре директор департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин прокомментировал ситуацию, по обеспечению безопасности в образовательных организациях.

Он подчеркнул, что по поручению губернатора Натальи Комаровой состоялось совещание с руководителями подведомственных организаций по кругу вопросов, возникших в связи с произошедшим в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В образовательных организациях региона организуют проверки готовности к обеспечению защиты сотрудников и обучающихся.

- Во-первых, проверим состояние инфраструктуры. Надо отметить, что её параметры регламентированы федеральными требованиями и их наличие, действенность регулярно контролируются. На это особо обращалось внимание в ходе проверок готовности образовательных организаций к началу учебного года. Во-вторых, и это наиболее важно, удостоверимся в том, что персонал охранных служб и самих образовательных организаций владеет алгоритмом действий во внештатных ситуациях, - пояснил Алексей Дренин.

Алексей Дренин добавил, что эти проверки направлены на то, чтобы усилить бдительность. Важно, чтобы сотрудники и обучающиеся знали, как действовать, что предпринять, чтобы защитить себя и окружающих.

Кроме того, в течение учебного года в образовательных учреждениях проходят так называемые «контрольные закупки», в том числе с участием общественности, родителей. Активисты под видом «новичков», «законных представителей» пытаются «незаконно» зайти в образовательные организации, чтобы выяснить, насколько профессионально и эффективно работают охранники и администрация учреждения. Как показывает практика, такие проверки помогают повысить бдительность и квалификацию сотрудников охранных служб.